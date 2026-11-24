Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezon finalinde 119 sporcu mücadele etti. Cebeci Sahili'nde iki gün süren yarışlarda sporcular, zorlu sahil ve orman parkurlarında dereceye girebilmek için yarıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın start seremonisi Kerpe Sahili'nde gerçekleştirildi.

Kadınlar, gençler, veteranlar ve farklı enduro ile ATV kategorilerinde yarışan 119 sporcu, Cebeci Sahili'ndeki parkurlarda mücadele etti. Sezonun son yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödül ve kupaları törenle verildi.

2026 sezonunun şampiyonları belli oldu

Yarışlar sonunda Enduro GP ve E3A sınıflarında Bayram Uysal, E1A sınıfında Ümit Kaya, E2A sınıfında Murat Can Köse, E1B sınıfında Mehmet Çetin, E2B sınıfında Fatih Kaplan, E3B sınıfında Mikail Gürgen şampiyonluğa ulaştı.

Gençler kategorisinde Mehmet Taha Tomak, kadınlarda Ayşegül Avcı, veteranlarda Murat Kökçü sezonu zirvede tamamlarken, ATV A1 sınıfında Burak Topbaş, A2 sınıfında ise Muzaffer Miraç Şengül şampiyon oldu.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular

Enduro GP kategorisinde Bayram Uysal birinci, Resul Kurtuluş ikinci, Rafet Karakuş üçüncü oldu.

E1A sınıfında Resul Kurtuluş, Ümit Kaya ve Kemal Deveci ilk üç sırayı aldı. E2A'da Murat Can Köse, Nurdoğan Kuzu ve Murat Yazıcı; E3A'da Bayram Uysal, Rafet Karakuş ve Mehmet Emin Musaoğlu kürsüye çıktı.

E1B sınıfında Mehmet Çetin, İbrahim Çakır ve Ünal Erkan Daşdemir; E2B'de Furkan Asan, Oğuzcan Haydaroğlu ve Fatih Kaplan derece elde etti. E3B'de ise Mikail Gürgen birinci, Gökhan Karakaş ikinci oldu.

Gençler kategorisinde Mehmet Taha Tomak, Muhammed Efe Görür ve Berkay Sarı; veteranlarda Murat Kökçü, Fırat Şahin ve İsmail Tüzemen ilk üçte yer aldı.

EC kategorisinde Cihan Sarı, İlhan Yolal ve Nesrullah Yayla; ATV1'de Ömer Şenol, Burak Topbaş ve Muzaffer Şengül; ATV2'de ise Miraç Özgül, Halit Altıntaş ve Tugay Toprak dereceye girdi.