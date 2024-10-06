Kocaeli Rallisi'nde Toksport WRT Zaferi - Son Dakika
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Kocaeli Rallisi'nde Toksport WRT Zaferi

Kocaeli Rallisi\'nde Toksport WRT Zaferi

Buğra Banaz ve Gürol Ahıskalı, 41. Kocaeli Rallisi'nde birinci oldu. İkinci Parkur Racing ikilisi.

06.10.2024 17:16
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde, Toksport WRT ekibinden Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı ikilisi birinci oldu.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen rallide 55 otomobil ve 110 sporcu, ???????toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadele etti.

Çekişmeli geçen yarışı Toksport WRT takımından Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı ikilisi kazandı. İkinci sırayı Parkur Racing ekibinden Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre'den oluşan ekip alırken, Toksport WRT takımından Volkan Işık ve Levent Gür ikilisi ise üçüncü oldu.

Yarışı genel klasmanda birinci tamamlayan pilot Buğra Banaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bazı aksaklıklar yaşasalar da yarışın ilk gününü lider kapattıklarını belirterek, ikinci gün ise farklı stratejiyle mücadele ettiklerini anlattı.

Zorlu bir yarışı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren başarılı pilot, bu sonuçla Eskişehir Rallisi'nden sonra ikinci kez yarış kazandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaeli Rallisi'nde Toksport WRT Zaferi - Son Dakika

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