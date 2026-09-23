Kocaeli Stadyumu, Türkiye-Fransa maçında 35 bin seyirci ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaeli Stadyumu, Türkiye-Fransa maçında 35 bin seyirci ağırlamaya hazırlanıyor

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Kocaeli Stadyumu, Türkiye-Fransa maçında 35 bin seyirci ağırlamaya hazırlanıyor
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Kocaeli Stadyumu, 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Türkiye-Fransa maçını 35 bin seyirciyle ağırlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Fransız taraftarlar için Fransızca tanıtım filmi ve dijital turizm kiti hazırlarken, stadyumdaki KS Store'da milli takım ürünleri satılacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa arasında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadyumu, milli maç atmosferine hazır hale getirildi.

Kocaeli, önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan kent kimliğini bu kez Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kente gelecek Fransız futbolseverlere Kocaeli'nin doğa, kültür, tarih ve gastronomi değerlerini tanıtan içerikler hazırladı.

"Show Me Türkiye: Kocaeli" filmi Fransızcaya çevrildi. "Dijital Turizm Kiti", Kocaeli'deki otellerde konaklayacak ve turizm acenteleri aracılığıyla rezervasyon yaptıran ziyaretçilere kente gelmeden önce e-posta yoluyla ulaştırıldı.

Kentin gezilecek noktalarını gösteren turizm haritaları da otel yönetimlerine teslim edildi. Stadyum içerisindeki KS Store'da milli takım ürünlerinin satışı gerçekleştirilecek.

Futbolseverleri buluşturacak mücadele öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda da hazırlıklar tamamlandı.

İl Müdürü Yavaşer: "Ülkemiz birçok spor dalında büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, Vali İlhami Aktaş başkanlığındaki İl Spor Güvenlik Kurulu'nda gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, otoparklar, yol güzergahları, güvenlik önlemleri, saha içinde ve dışında yapılacaklar konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kolluk kuvvetleri, sahada görev yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle istişareler yaptıklarını aktaran Yavaşer, "Şu anda her anlamda hazırız. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Ülkemizin galip gelerek bu maçı tamamlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz birçok spor dalında büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için normal ama dünya şampiyonu bir takımın kentimize gelmesi ve ülkemizde müsabaka yapması bizim için de önemli. Güçlüyüz. İnşallah maçı kazanırız." ifadelerini kullandı.

Yavaşer, Fransa maçı hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını dile getirerek, geçen yıl 14 Ekim'de A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği maçın kendileri için iyi bir deneyim oluşturduğunu kaydetti.

"Sahamızda çim olsun, ışıklandırma olsun, ses sistemi olsun, Fransız televizyonunun ve radyosunun istediği şeyleri de yapmış durumdayız." diyen Yavaşer, yayıncı kuruluşların da gerekli hazırlıkları tamamladığını bildirdi.

"İyi bir ev sahipliği yapıp, milli takımımızı destekleyeceğiz"

Yavaşer, 35 bin seyirciyi ağırlayacakları maça 1700'ün üzerinde Fransız seyircinin gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bu ayların çim hastalıkları açısından riskli dönem olduğuna değinen Yavaşer, cansiperane şekilde çalışan ekipler sayesinde çimde bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Maçla ilgili yeni protokol düzeni bulunduğuna işaret eden Yavaşer, "Kapasitemiz güzel ama daha iyi hizmet vermek anlamında, daha güvenlikli bir planlamamız oldu. Bu da hazır. Fransa'nın talepleri var. Bizim yayınımızdan farklı bir yayın sistemleri var. Onlar için de hazırlık var. TFF ile istişare içindeler. Güzel bir maç olacağını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gökhan Yavaşer, Gürcistan maçında iyi bir ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hodri Meydan taraftar grubu olsun, Kocaeli seyircisi olsun, gerçekten stadyum dolu şekilde takımımızı destekledi. Bu maçta daha iyi olacağı kanaatindeyim. Zaten Hodri Meydan taraftar grubumuz Süper Lig'de tribün şovlarıyla güzel seyirler oluşturuyor. Kaliteli bir seyirci profilimiz var. Burada da iyi bir ev sahipliği yapıp, milli takımımızı destekleyeceği inancındayım. Güzel şeyler izleyeceğiz. Zorlu maçlarımız da olacak. Fransa da zorlu bir takım ama biz de ülke olarak güçlüyüz. Çok kaliteli oyuncularımız var. İnşallah ekip olarak da güzel bir sonuç alırız."

Kaynak: AA
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