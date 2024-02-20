Kocaeli\'ye Dünya Standartlarında Tenis Merkezi İnşa Ediliyor

Kocaeli'ye inşa edilecek dünya standartlarındaki tenis merkezi, teknolojik altyapısıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.
Spor Şurasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehre dünya standartlarında kapsamlı bir tenis merkezi kazandıracaklarını ifade etmişti. Büyükşehir'in dünya standartlarındaki tenis merkezinin çalışmalarına Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda başlandı.
Yeni tesisin Kocaeli'nin ulusal ve uluslararası alanda imajına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Yeni tesis merkezimiz, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde geliştirdi. İnanıyoruz ki uluslararası başarılar elde edecek sporcular bu tesisten çıkacak" dedi.
Merkezin Kocaeli'nin spor alanındaki en önemli adımlarından birini simgelediğinin altını çizen Başkan Büyükakın, uluslararası standartlarıyla kentin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacağını ifade ederek, "Kocaeli'den ülkemizin tenis altyapısına önemli bir katkı vermiş olacağız. Kocaeli'yi sporun başkenti haline getireceğimizin, ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik. Yeni tenis merkezimizin de bu amaca hizmet edeceğinden kuşkum yok. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Merkezin içinde 14 ayrı tenis kortu yer alacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 saha bulunacak. - KOCAELİ
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