Kocaelispor 1-0 Önde

15.02.2026 15:47
Kocaelispor, Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada topla ilerleyen Agyei, Arda ve Sorescu'yu geçip uzaktan vuruşta kaleci Zafer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Sorescu'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada orta sahada topu kazanan Keita, pasını sol taraftaki Petkovic'e aktardı. Petkovic'in bekletmeden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Zafer'in müdahalesiyle, üst direğe de çarparak kornere çıktı.

21. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan Linetty'nin vuruşunda çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Smolcic'in sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Zafer tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada Haidara'nın sol taraftan ortasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Agyei'nin sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

43. dakikada ev sahibi ekibin pas hatasında topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içine girip sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Habib Keita, Cafumana Show, Karol Linetty, Daniel Agyei, Tayfur Bingöl, Bruno Petkovic

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cihan Botond Balogh, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Samet Yalçın, Can Keleş, Joseph Boende, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sonuç, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Deniz Dragus (Karamba Gassama dk. 38), Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Melih Kabasakal, Victor Gidado, Leo Abena, Ali Osman Kalın, Yusuf Karhan Kabadayı, Kevin Rodrigues, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Daniel Agyei (dk. 36) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Bruno Petkovic (Kocaelispor), Tayyip Talha Sonuç, Burak Yılmaz (Gaziantep FK) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

