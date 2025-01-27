Kocaelispor 3-0 Pendikspor'u Yendi - Son Dakika
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Kocaelispor 3-0 Pendikspor'u Yendi

Kocaelispor 3-0 Pendikspor\'u Yendi

Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 mağlup etti; Taşdemir maçın zorlu geçtiğini belirtti.

27.01.2025 00:18
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ligde her maçın zor olduğunu ifade eden Taşdemir, rakip takımdan Eze'nin kırmızı kart görmesinin oyunu farklı bir yöne getirdiğini belirtti.

Taşdemir, rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok istemekten dolayı doğru oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirerek, "Acele ettiğimiz için girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ne gerektiriyorsa onu oynamaya çalıştık. Bence doğru oynadık. Golü bulduktan sonra iş değişti ve oyun tamamen farklı bir senaryoya döndü. Maçı kazandığımız için mutluyum. Rakibimizi de tebrik ediyorum, 10 kişi yaklaşık 80 dakika iyi mücadele ettiler. Onlara da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Ligde diğer takımlara göre avantajlı olduklarını aktaran Taşdemir, "Bu ligde her an her şey olabiliyor. Dolayısıyla biz işi bitirdik, lideriz dediğimiz an bize çok şey olur. Bunun farkındayız. Ligde bir takım hariç her takımın küme düşme, play-off oynama ve şampiyon olma şansı var. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu saatten sonra 1 puanın bile önemli olduğu haftalara giriyoruz. Sıkışık bir lig oldu. Olması da bence güzel ve keyifli, herkes keyif alıyor, herkes şampiyonu, play-off onayacak takımı, düşecek takımı merak ediyor. Dolayısıyla keyifli ama zor bir lig oynuyoruz. Elimizden geldiği kadar dik durmaya, ayakta durmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Taşdemir, transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, şampiyonluk yolunda kendilerine katkı sağlayacak 2-3 doğru ve iyi oyuncuyu kadrolarına katmayı hedeflediklerini kaydetti.

Siltaş Yapı Pendikspor cephesi

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, maçın yaklaşık 80 dakikasını 10 kişi oynayan futbolcularını tebrik etti.

Hakem kararlarını eleştiren Esendemir, "Bize göre çok hakkaniyetsiz bir kırmızı kart, maçın önüne geçen bir hakem yönetimi... Yaklaşık 14-15 yıldır bu işi yapıyorum. Türkiye'nin tüm liglerinde görev aldım. Her müsabakanın sonunda hakem arkadaşlarımızın, büyüklerimizin elini sıkıp kötü de yönetse, iyi de yönetse, hata da yapsa, hep tebrik etmiş biri olarak şunu söyleyeceğim, ilk defa bu kadar kötü, haksız, hakkaniyetsiz bir kararla tamamladığımız bir müsabaka oldu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kocaelispor'u tebrik ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor 3-0 Pendikspor'u Yendi - Son Dakika

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