Kocaelispor, 5 maç sonra düşme hattından uzaklaştı - Son Dakika
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Kocaelispor, 5 maç sonra düşme hattından uzaklaştı

25.04.2022 10:19
Kocaelispor, 5 maç sonra düşme hattından uzaklaştı

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında dün sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup eden Kocaelispor, 5 maç sonra düşme hattının üstüne çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında dün sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup eden Kocaelispor, 5 maç sonra düşme hattının üstüne çıktı.

Körfez ekibi, ligin 30. haftasında sahasında Altaş Denizlispor'a 5-1 kaybetmesinin ardından 17. sıraya geriledi. Ardından deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırıp yerine Fırat Gül'ü getirdi.

Daha sonra sırasıyla Royal Hastanesi Bandırmaspor, Nasadoge Menemenspor ve Manisa Futbol Kulübü karşılaşmalarından 7 puan elde eden Kocaelispor, 40 puanla 14. sıraya yükseldi. Düşme hattındaki Beypiliç Boluspor'un 2 puan önünde bulunan Körfez temsilcisi, kalan 4 maçtan en fazla puanı elde etmek istiyor.

1 Mayıs'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, ligi Altınordu, Eyüpspor (D) ve Adanaspor maçlarıyla tamamlayacak.

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Manisa FK fırsatı kaçırdı Manisa FK fırsatı kaçırdı Kocaelispor-Manisa FK maçının ardından Kocaelispor-Manisa FK maçının ardından

Mehmet Altıparmak, Spor Toto, Körfez, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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