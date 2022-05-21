Kocaelispor-Adanaspor: 4-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaelispor-Adanaspor: 4-1

21.05.2022 21:21
Kocaelispor-Adanaspor: 4-1

STAT: Kocaeli HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Orkun Aktaş (xx) KOCAELİSPOR: Doğukan (xx) - Hasan (xx), Mehmet (xx) (Dk.85 Ümitcan ), İlyas Kubilay (xx) (Dk.85 Eren), Alpay (xx), Semih (xx), Rasheed (xxx), Denizalp (xxx), Yiğit (xx), Berat (xx) (Dk.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Orkun Aktaş (xx) KOCAELİSPOR: Doğukan (xx) - Hasan (xx), Mehmet (xx) (Dk.85 Ümitcan ), İlyas Kubilay (xx) (Dk.85 Eren), Alpay (xx), Semih (xx), Rasheed (xxx), Denizalp (xxx), Yiğit (xx), Berat (xx) (Dk.76 Yusuf Efe xxx), Yiğitali (xxx) (Dk.81 Olcan) ADANASPOR: Özer Ali (x) - Donkor (x), Yiğithan (x), Ulaş (x), Bennasser (x) (Dk.81 Berkan Fırat), Harun (x) (Dk.46 Kadir x), İbrahim (x) (Dk.46 Cem x), Efe (x) (Dk.46 Celil x), Hıfsullah İsmail (x), Ciss (x), Hakan (x) (Dk.46 Eren x) GOLLER: Dk.4 Rasheed, Dk.63 Yiğitali, Dk.78-Dk.90 Yusuf Efe (Kocaelispor) - Dk.67 Ciss (Adanaspor) SARI KART: Yiğit (Kocaelispor), İbrahim, Efe (Adanaspor) Spor Toto 1'inci Lig'den düşen Kocaelispor, Adanaspor'u sahasında 4-1 yenerek lige veda etti.4'üncü dakikada Denizalp'in şutu kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Rasheed'in şutu ağlara gitti: 1-0. 63'üncü dakikada Rasheed'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Yiğitali'nin ağları havalandırdı: 2-0. 67'nci dakikada Adanaspor atağında Ciss topu ağlara gönderdi:  2-1. 78'inci dakikada Kubilay'ın şutu ceza sahası üzerinde savunmadan sekti. Topu önünde bulan Yusuf Efe'nin şutu ağlara gitti: 3-1. 90'ıncı dakikada Yusuf Efe kendisinin ikinci takımının dördüncü gölünü kaydetti: 4-1. Mücadele Kocaelispor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


- Kocaeli
Kocaelispor-Adanaspor: 4-1
Kocaelispor-Adanaspor: 4-1
Kocaelispor-Adanaspor: 4-1
YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 4 Adanaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 4 Adanaspor: 1 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: DHA

Mehmet Şahan Yılmaz, Adanaspor, Doğukan, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor-Adanaspor: 4-1 - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:41 Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 21:27:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor-Adanaspor: 4-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement