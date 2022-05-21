Kocaelispor-Adanaspor maçının ardından - Son Dakika
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Kocaelispor-Adanaspor maçının ardından

21.05.2022 21:48
Kocaelispor-Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve lig etabının son hafta mücadelesinde ağırladığı Adanaspor'u 4-1 yenen ve daha önce küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Fırat Gül, sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve lig etabının son hafta mücadelesinde ağırladığı Adanaspor'u 4-1 yenen ve daha önce küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Fırat Gül, sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün aralarında daha çok genç futbolcuların bulunduğu bir kadronun sahada yer aldığını belirterek, bu oyuncuların iyi performans sergileyip, Kocaelispor'un geleceğine dair güzel sinyaller verdiğini dile getirdi.

Adanaspor karşısında oyuncuların gayretli bir futbol ortaya koyduğunu ifade eden Gül, "Hafta içinde yaptığımız antrenmanlarda denediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. En azından gayret gösterdiler. Bir çoğunu da gerçekleştirdiler. 4 gollü güzel bir galibiyet oldu. Galibiyetin çok fazla anlamı olmasa da gençler ve Kocaelispor'un geleceği adına iyi bir oyun oldu." diye konuştu.

Gül, Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu dile getirerek, bu camianın düştüğü yerden kalkmasını bildiğini kaydetti.

Karafırtınalar:

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Kocaelispor'un tekrar bu lige geri gelmesi temennisinde bulunan Karafırtınalar, "Her iki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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