Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Pedrinho (Dk. 74 Tarkan Serbest), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Vukovic), Markao (Dk. 74 Mesut Can Tunalı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 85 Ahmet Sağat), Yunus Emre Gedik (Dk. 64 Muharrem Cinan), Mendes, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Caner Osmanpaşa
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie Mehmet Murat Uçar, Lourenço (Dk. 83 Çekdar Orhan), Traore, Uğur Adem Gezer (Dk. 13 Miraç Acer), Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 83 Mert Miraç Altıntaş), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 64 Fernando), Moreno
Gol: Dk. 21 Markao (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Pedrinho, Dk. 71 Appindangoye, Dk. 90+1 Tarkan Serbest (Kocaelispor)
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Amed'i 1-0 Geçti - Son Dakika
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