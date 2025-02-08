Kocaelispor, Amed\'i 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
21. dakikada uzun kullanılan taç açışında ön direkte Markao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
49. dakikada Markao'nun defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Mendes, kaleciyi geçip topu boş kaleyi gönderdi ancak defans oyuncusu Murat Uçar meşin yuvarlağın fileleri gitmesini engelledi.
90. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içinde Vukovic'in vuruşunda top savunmadan sekti. Topu yeniden önünde bulan Vukovic'in şutu ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçersiz sayıldı.
Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kaan Çalışır, Kemal Elmas
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner, Appindangoye, Yunus Emre (Muharrem Cinan dk. 64), Cihat Çelik (Josip Vukovic dk. 83), Pedrinho (Tarkan Serbest dk. 73), Samet, Oğulcan (Ahmet Sağat dk. 84), Ryan Mendes, Markao (Mesut Can Tunalı dk. 72)
Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Furkan Gedik, Barış Alıcı
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer (Miraç Acer dk. 13), Mehmet Yeşil, Ömer Bayram, Murat Uçar, Adama Traore, Cassubie, Lourenço (Çekdar Orhan dk. 83), Moreno, Adekanye (Mert Miraç Altıntaş dk. 83), Charly Keita (Fernando Andrade dk. 46)
Yedekler: Bartu Kaya, Batuhan Tur, Alberk Koç, Doğancan Davas, Yılmaz Ceylan.
Teknik Direktör Servet Çetin
Gol: Markao (dk. 21) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Pedrinho, Appindangonye, Tarkan Serbest (Kocaelispor) - KOCAELİ
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