Kocaelispor Amed Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor pazartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına açık devam etti. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren golcü Bruno Petkovic takımla birlikte çalışmadı, kaleci Aleksander Jovanovic antrenmana katılmadı. Mahamadou Susoho ise çalışmalara başladı. Takıma yeni katılan Gonçalo Sousa da antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Selçuk İnan'ın öğrencileri sezonun ilk iç saha maçında taraftarın önünde galibiyet almak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını ifade etti.

Emir Ortakaya: "Herkes potansiyelinin farkında olarak çalışıyor"

Takıma yeni katılan isimlerden Emir Ortakaya takıma ve savunma hattına dair sorulara yanıt verdi. Başakşehir mağlubiyetinden dolayı takımda üzüntü yaşandığını belirten ancak Amed Sportif Faaliyetler maçında durumu tersine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ortakaya, "Tabii ki üzgünüz. Çünkü Başakşehir'e 3 puan için gitmiştik. Puansız döndüğünüz için mutlu değiliz ama önümüze bakacağız. Önümüzde Amed maçı gibi bir fırsat var. Kendi evimizde elimizden gelenin en iyisini yapıp inşallah 3 puan alacağız" dedi. Eleştirilere dair ise Ortakaya, "Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zaman çok çalışacağız. Bu camianın büyüklüğünü biliyoruz ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Herkes kendi potansiyelinin farkında ve ona göre çalışıyor. Ben geleceğin güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tanguy Zoukrou, "Daha iyi başlayabilirdim"

Takımın yeni transferlerinden Tanguy Zoukrou ise karşılaşmaya ve kendi performansına dair değerlendirmesinde, "Başakşehir'de taraftarlarımızla beraber güzel bir başlangıç yakalamayı umuyorduk ama maalesef öyle olmadı. İlk 60 dakikayı aslında iyi maç oynadığımızı düşünüyorum. Kötü oynamadık. Ama buradan döneceğiz. Hatalarımızı öğreneceğiz. Bir özeleştiri gerekiyorsa; kendi performansım açısından daha iyi başlayabilirdim. Ama yine de bunu üzerine ekleyeceğim ve hocamızın öğrettiği şeyleri yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Çalışmalarına daha yeni başladık. Şimdiden nasıl yol izleyeceğimizi henüz bilmiyorum" dedi. Takıma yeni katılan isimlerin ardından takım içi rekabeti yorumlayan Zoukrou, "Rekabet beni canlı ve güçlü tutar. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. Defansın uyumu hakkında ise Tanguy Zoukrou, "Hocanın bizi nasıl gördüğü ve bizim orada kendimizi nasıl hissettiğimizle alakalı bir durum" yanıtını verdi.