Kocaelispor Asbaşkanı Sıtma Hastalığından Hayatını Kaybetti

Sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kaybeden Kocaeli spor Asbaşkanı Emre Can (48) ile Nijerya'da bulunan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, tedbir amaçlı hastaneye başvurdu.

Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 20 gün önce Nijerya'ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden ikili, sporcuları izledi. Nijerya dönüşü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Ekrem Can, 16 Aralık'ta sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un da bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu ve check-up yaptırdığı bildirildi. - KOCAELİ