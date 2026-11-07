Kocaelispor Başkanı Recep Durul\'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'u 2-0 yenen Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA KUPASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Hedeflerinden bahseden Recep Durul, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik ve üstün oynadık. Hedefimiz her zaman kupalar. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası kazandık. Bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'na talibiz. İnşallah Avrupa kupası için mücadele ediyoruz." dedi.

''BERKAN'IN DA SEÇİLMESİNİ BEKLİYORDUK"

Kaleci Serhat Öztaşdelen'in A Milli Takım'a seçilmesi hakkında yorum yapan Recep Durul, "Bizim için sürpriz değildi. Serhat Öztaşdelen çok çalışkan bir oyuncu. Berkan Kutlu'nun da seçilmesini bekliyordum ama sağlık olsun." sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE MAÇINDA FAVORİ BİZİZ"

Milli maç arasından sonra Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma hakkında iddialı bir yorumda bulunan Durul, "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak ancak 3 puan için sahaya çıkacağız. Kendi sahamızda olduğumuz sürece favori her zaman Kocaelispor." ifadelerini kullandı.