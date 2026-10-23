Kocaelispor, Berkan Kutlu ve Baku'nun golleriyle Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 76 Ben Ali), Hadergjonaj, Makouta (Dk. 46 Maestro), Baran Ali Gezek (Dk. 70 İzzet Çelik), Duarte, Hagi (Dk. 46 Enes Keskin), İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu (Dk. 46 Cedric)

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas (Dk. 67 Muharrem Cinan), Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu (Dk. 82 Maglica), Sissoho, Show, Sousa (Dk. 61 Agyei), Baku (Dk. 67 Metehan Altunbaş), Aye (Dk. 82 Gulliksen)

Goller: Dk. 27 Berkan Kutlu, Dk. 42 Baku (Kocaelispor), Dk. 52 Duarte (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 +1 Emir Ortakaya, Dk. 81 Berkan Kutlu, Dk. 87 Onur Öztonga (Yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Show (Kocaelispor), Dk. 53 Fatih Aksoy, Dk. 90 Aliti, Dk. 90+2 İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşması, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Enes Keskin ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Duarte'nin sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-1

71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Aliti'nin ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Cedric'in kafa vuruşunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

84. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Ben Ali'nin şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.