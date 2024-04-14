Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Davut Davul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Dk.46 Vukovic), Emir Ortakaya, Duhan Aksu, Yusuf Cihat Çelik, Candeias (Dk.85 Oğuz Ceylan), Amaral (Dk.79 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk64 Barış Alıcı), Sheidaev (Dk.79 Cem Ekinci)
Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Mehmet Keskin, Arda Kılıç (Dk. 86 Miraç Çakıroğlu), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk.86 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük (Dk.90+2 Berkay Özyazıcı), Şahin Dik (Dk.86 Emre Nizam), Alperen Köşker (Dk.46 Ali Akçay)
Goller: Dk.8 Sheidaev, Dk.76 Candeias (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk.11 Burak Öksüz, Dk.16 Sheidaev, Dk.67 Barış Alıcı (Kocaelispor), Dk.70 Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor)
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 2-0 yendi. Müsabakada ev sahibi takımın cezası nedeniyle taraftarları stadyumda yerini alamadı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Bitexen Giresunspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?