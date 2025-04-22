Kocaelispor\'da 6 Oyuncunun Sözleşmesi Uzatıldı

Kocaelispor'da sözleşmesindeki süre uzatımı opsiyonu kullanılan Rivas da gelecek sezon sonuna kadar renklere bağlandı. 5 oyuncunun sözleşmesini uzatan Kocaelispor'da kaleci Batuhan Şen, Caner Osmanpaşa, Vukovic, Markao, Mehmet Yılmaz ve Yunus Emre Gedik'in de sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra yeniden dönen şampiyon Kocaelispor'da futbolcuların sözleşmelerindeki süre uzatımı opsiyonu kullanımı sürüyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes, Gökhan Değirmenci ve Yusuf Cihat Çelik'ten sonra Rigoberto Rivas'ın da sözleşme süresi 2025-2026 sezon sonuna kadar uzatıldı. Batuhan Şen, Caner Osmanpaşa, Josip Vukovic, Markao, Mehmet Yılmaz ve Yunus Emre Gedik'in sözleşmeleri de 30 Haziran 2025'te sona erecek. Opsiyonlu sözleşmesi olan tüm futbolcuların süresinin uzatılacağını açıklayan Kocaelispor yönetiminin bu oyuncuların sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

Sözleşmesi devam edenler

Yeşil-siyahlılarda Ahmet Oğuz, Ahmet Sagat, Barış Alıcı, Furkan Gedik, Mesut Can Tunalı, Mıjo Caktas, Muharrem Cinan, Pedrinho, Samet Yalçın, Tarkan Serbest, Yağız Yolcu ve Appindangoye'nin sözleşmeleri 30 Haziran 2026'da sona erecek. Genç futbolcular; Ahmet Hasan Göcen ve Demetre Gabisonia ile Onur Öztonga'nın sözleşmeleri 2026-2027 sezon sonuna kadar devam ediyor. - KOCAELİ