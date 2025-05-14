Kocaelispor\'da Abidin Akyol Dönemi

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaelispor'da Osman Çakır'ın istifasıyla boşalan asbaşkanlık koltuğuna Abidin Akyol getirildi. Kulübün transfer komitesi de açıklandı

2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da Osman Çakır'ın istifasının ardından boşalan teknik asbaşkanlık koltuğuna Abidin Akyol getirildi. Kulübün transfer komitesinde ise kulüp başkanı Recep Durul, yöneticiler; Veli Başkurt, Ahmet Arık ve Abidin Akyol görev yapacak.

Yönetim kurulu toplantısında belirlendi

Kocaelispor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olağan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlara göre; takımımızın Teknik Asbaşkanlık görevine Abidin Akyol getirilmiştir. Başkanımız Recep Durul, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Veli Başkurt, Ahmet Arık ve Abidin Akyol, Transfer Komitesini oluşturmaktadır." - KOCAELİ