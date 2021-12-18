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Kocaelispor'da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Kocaelispor'da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı

18.12.2021 16:48
Kocaelispor'da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Kocaelispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Kocaelispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kocaelispor'da hafta içi Altınordu maçından alınan yaranın ardından gözler Eyüpspor maçına çevrildi. Bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan idmanın ardından takım maç için hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan yeşil-siyahlı ekibin, puan tablosunun üst sıralarındaki takımlara karşı daha iyi maçlar çıkardığı dikkat çeken istatistikler arasında görünüyor. Körfez ekibi, bu sezon ligde oynadığı her deplasman maçında gol atmayı başaran Eyüpspor'a karşı galibiyete inanıyor.

İki ekip arasında daha önce oynanan 10 resmi müsabakada Kocaelispor'un 5 galibiyeti bulunuyor. İstanbul temsilcisi ise 3 galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Yarın akşam saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak olan mücadelede Burak Pakkan düdük çalacak. - KOCAELİ

Kocaelispor'da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı

Altınordu, Spor Toto, Eyüpspor, Körfez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor'da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor


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