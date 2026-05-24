Kocaelispor'da Üyelik Ücretleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor'da Üyelik Ücretleri Artırıldı

Kocaelispor\'da Üyelik Ücretleri Artırıldı
24.05.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, bireysel üyeler için giriş 5 bin TL, yıllık 1 bin TL; kurumsal üyeler için ise 25 bin TL giriş ücreti belirledi.

Kocaelispor'da ilk kez üye olacaklara giriş ücreti 5 bin, yıllık aidatlar ise bin TL oldu. Kurumsal üyelere ise giriş ücreti 25 bin TL, yıllık aidat ise 5 bin TL olarak belirlendi. Kulüp, entegre sistemle kurumsal üyeler üzerinden 25 milyon TL gelir hedeflediğini açıkladı.

Kocaelispor'da olağan seçimli mali genel kurul toplantısı düzenlendi. Mevcut başkan Recep Durul tek aday olarak girdiği seçimden güven tazeleyerek çıktı. Mali ve idari tabloların oy çokluğuyla ibra edildiği toplantıda bireysel ve kurumsal üyelik aidatları da genel kurula sunuldu. Yıllık üyelik aidatının yükseltilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kocaelispor'a bireysel üye olan taraftarlar ilk girişte 5 bin TL ardından her yıl için bin TL aidat ödeyecek. Tüzel kişiler içinse kurumsal üyelik ilk giriş ücreti 25 bin TL, kurumsal üye aidatı ise 5 bin TL'ye yükseltildi.

Kurumsal üyelerden 25 milyon TL gelir beklentisi

Kocaelispor Kulüp Genel Müdürü Abdurrahman Başkır'ın yaptığı sunumda, finansal sürdürülebilirlik ve sürekliliği olan gelir kalemi sağlamak için kurumsal üyelikle ilgili yeni düzenlemeler yaptığı belirtildi. Yönetim yeni dönem için kurumsal üyelere loca, reklam satışları ve kombine alımlarıyla ilgili entegre sistem hazırladı. Bu yolla 25 milyon TL gelir hedefleyen yeşil-siyahlılar, ilk etapta 82 kurumsal üye yaptığını açıkladı. Açıklamada, "Finansal sürdürülebilirlik adına yenilenebilir ve devamlılık arz eden gelir kalemi. Kurumsal üyelerin aidat haricinde loca/ reklam satışları ve kombine alımları ile kurulan ekosistem ve yıllık 25 milyon TL gelir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Ekonomi, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'da Üyelik Ücretleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:23:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor'da Üyelik Ücretleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.