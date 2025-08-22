Kocaelispor\'dan Kadıköy\'e çıkartma! Biletler 3 dakikada satıldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, yarın akşam saat 21.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Yeşil-siyahlı taraftarlar için Fenerbahçe maçında deplasman tribününde stadyum kapasitesinin yüzde 5'i oranında, 2 bin 250 biletlik yer ayrıldı.
Bin 235 liradan biletler bugün satışa çıktı ve kişi başına bir bilet alma hakkı verilmesine rağmen 3 dakika içinde tüm biletler satıldı.
Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, Fenerbahçe'ye 41. kez rakip olacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 40 müsabakada sarı-lacivertliler 20 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar da 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 71 golüne, Kocaelispor 32 golle karşılık verdi.
