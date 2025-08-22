Kocaelispor'dan Kadıköy'e çıkartma! Biletler 3 dakikada satıldı - Son Dakika
Kocaelispor'dan Kadıköy'e çıkartma! Biletler 3 dakikada satıldı

22.08.2025 13:29
Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Kocaelispor'da taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını 3 dakikada satın aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, yarın akşam saat 21.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.

2 BİN 250 TARAFTAR GİDECEK

Yeşil-siyahlı taraftarlar için Fenerbahçe maçında deplasman tribününde stadyum kapasitesinin yüzde 5'i oranında, 2 bin 250 biletlik yer ayrıldı.

3 DAKİKA İÇİNDE TÜKETİLDİ

Bin 235 liradan biletler bugün satışa çıktı ve kişi başına bir bilet alma hakkı verilmesine rağmen 3 dakika içinde tüm biletler satıldı.

SÜPER LİG'DE 41. RANDEVU

Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, Fenerbahçe'ye 41. kez rakip olacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 40 müsabakada sarı-lacivertliler 20 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar da 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 71 golüne, Kocaelispor 32 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
