Kocaelispor'dan Şampiyonluk Mesajı

- İsmet Taşdemir: "Şampiyonluk maçına çıkıyoruz diyebilirim"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adanaspor maçıyla ilgili, "Rakibin şu anda kaybedeceği hiç bir şey yok. Dolayısıyla onun için de bir oyun oynayacaklardır. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Belki de şampiyonluk maçımıza çıkabiliyoruz diyebilirim" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında karşılaşacakları Adanaspor maçıyla ilgili konuştu. Taşdemir, kadro kalitesinin kötü olmadığına dikkat çekerek, "Malatya gibi havlu atmış bir takım değildir. Her maçını da zorlanarak mağlup olmuş ya da kazanmış bir rakip ile oynayacağız. Bu rakibin şu anda kaybedeceği hiç bir şey yoktur. Dolayısıyla onun içinde bir oyun oynayacaklardır. Bizde ona göre hazırlanıyoruz. Belki de şampiyonluk maçımıza çıkabiliyoruz diyebilirim. Biz bu hafta Adana'da galip gelebilirsek şampiyonluğu yüzde 90 halletmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"İstedikleri eleştiriyi yapsınlar, her şeyi göğüslerim"

Eleştirilere saygı duyduğunu söyleyen Taşdemir, "Çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum başarılı veya başarısız olduğumuz dönemler vardır. Eleştirildiğimiz dönemler vardır. Eleştiriye her zaman saygı duydum. Herkesin şunu bilmesini istiyorum. Attığımız her adımda kendi çıkarlarımızdan ziyade bu kenti bu camiayı süper lige çıkarmaktır. Adımlarda bazen düşebiliriz bazen tökezleyebiliriz de ama düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Bu hafta maçtan önce 1 puan bizim için çok iyi puan derken daha sonra takımımızı bizleri yerden yere vurmaya başladık. Canları sağ olsun herkesin bir görüşü vardır. Ama bu oyuncu grubu ile her gün burada beraberim, beraber çalışıyoruz maça hazırlanıyoruz, analiz yapıyoruz, rakibi seyrediyoruz. Dolayısıyla beraber adım atıyoruz. Bazen istediğimiz gibi olmayabilir olmadığı zamanda biz işi bilmiyor kıvamına getirilebiliyoruz. Sağlık olsun. Bana istedikleri kadar eleştiri yapabilirler ben her şeyi göğüsleyebilirim, saygı duyarım. Ama son 6 haftamız kaldı özellikle eleştirilerin oyuncularımızın üzerinden olmamasını isterim. Çünkü bizi şampiyon yapacak onlardır. Biz onlara yardımcı olamaya çalışıyoruz. Kötü oyun varsa yapılan bir yanlış varsa da her türlü eleştiriyi bana yapabilirler" diye konuştu.

Öte yandan yeşil-siyahlı takım, 10 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Adanaspor ile ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.