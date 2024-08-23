Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti

Kocaelispor, Erzurumspor FK\'yı 1-0 mağlup etti

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Oğulcan Çağlayan'ın golüyle Kocaelispor galibiyete ulaştı.

23.08.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 71 Yunus Emre Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Ahmet Sağat), Mendes (Dk. 86 Furkan Gedik), Markao (Dk. 61 Mijo Caktas)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş - Süleyman Koç (Dk. 67 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 44 Yakup Kırtay), Celal Hanalp, Tasev (Dk. 88 Mustafa Fettahoğlu), Crociata, Sefa Akgün (Dk. 88 Özgür Sert), Roshi (Dk. 67 Salih Sarıkaya), Eren Tozlu

GOL: Dk.44 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor),

SARI KART: Markao (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

44'üncü dakikada Kocaelispor öne geçti. Kazanılan kornerde Muharrem Cihan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Mendes'in sert şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. Kaleciden seken topu sağ çaprazda önünde bulan Markao'nun şutunda top kale direğinin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor rakibini 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Oğulcan Çağlayan, Kocaeli, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:56:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement