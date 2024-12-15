Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Kocaelispor, Esenler Erokspor\'a 2-0 Mağlup Oldu

1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 yenildi. Maçta Catakovic'in iki golü ile Erokspor galip geldi.

15.12.2024 21:28  Güncelleme: 21:29
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STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan (Dk. 57 Yunus Emre Gedik), Pedrinho (Dk. 87 Mesut Can Tunalı), Vukovic (Dk. 69 Caktas), Barış Alıcı (Dk. 57 Yusuf Cihat Çelik), Oğulcan Çağlayan, Mendes (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Markao

ESENLER EROKSPOR: Ekrem Kılıçarslan - Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıp Aytaç, Nzaba, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 69 Sefa Narin), Jack, Tugay Kacar, Alper Karaman, Catakovic (Dk. 87 Berkay Aydoğmuş), Pinchi (Dk. 74 Fernandes)

GOLLER: Dk. 35 ve Dk. 51 Catakovic (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Jack, Sefa Narin (Esenler Erokspor)

1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

28'inci dakikada Kocaelispor'da sol kanattan Muharrem'in ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Markao'nun kafa vuruşunda top savunmadan sekerek üst direğe çarp dışarı çıktı.

35'inci dakikada Erokspor'da sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Catakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarı Esenler Erokspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

51'inci dakikada hızlı gelişen atakta Tugay Kacar'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Catakovic, karı karşıya pozisyonda topu Gökhan Değirmenci'nin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

80'inci dakikada savunma arkasına sarkan Fernades kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernades'in şutunda top sağ köşeden ağlarla buluştu ancak yapılan VAR incelemesinde gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç Esenler Erokspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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