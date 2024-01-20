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Kocaelispor, Eyüpspor'u mağlup ederek lige yeniden başladı - Son Dakika
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Kocaelispor, Eyüpspor'u mağlup ederek lige yeniden başladı

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Eyüpspor'u mağlup ettikleri maçın ardından ligin kendileri için yeniden başladığını söyledi. Sağlam, takımının iyi analiz yaparak maça hazırlandığını ve galibiyetin önemli olduğunu belirtti. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise Kocaeli deplasmanının zor olduğunu ifade ederek, avantajlarının devam ettiğini söyledi.

Kocaelispor, Eyüpspor\'u mağlup ederek lige yeniden başladı
20.01.2024 - 23:49,
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bugün ligin kendileri için yeniden başladığını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynan maçın ardından açıklamalarda bulunan Sağlam, hiç hak etmedikleri 2 mağlubiyetten sonra bugünkü karşılaşmayı kazanma mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Ligin açık ara en iyi kadrosuna sahip takımıyla karşılaştıklarını ve rakibin yeni yaptığı takviyelerle daha da güçlendiğini dile getiren Sağlam, maç öncesinde rakiplerini iyi analiz ettiklerini kaydetti.

Sağlam, oyunun hemen başında net bir pozisyon yakaladıklarına dikkati çekerek, "Sonrasında baskılarla o kadar net olmayan pozisyonlar da bulduk. Golü bulduktan sonra skoru biraz daha taşıyabilseydik oyun biraz daha farklı hale gelebilirdi ama maalesef çok kısa süre içinde golü yedikten sonra o şokla oyunu da verdik." diye konuştu.

İlk devrenin Eyüpspor'un golünden sonraki bölümünün çok kötü olduğunu aktaran Sağlam, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ve oyun formatında değişiklik yaptık. İkinci yarıya baskıyla başladık. Oyunu elimize aldık. Oyunun kontrolü bizdeydi, topa hakim olduk ve sonrasında pozisyonlar da bulduk. Tanque attığı golü biraz daha erken atması gerekiyordu. Gole kadar çok iyi oynadık. Golden sonrasında aslında net pozisyonlar üretebilirdik maalesef değerlendiremedik. Son 10 dakika skoru koruma telaşı, endişesi sonrasında oyunu bambaşka bir hale getirdi. O bölümde hakem yardım etti rakibe, çok müsamaha gösterdi pozisyonlarda. Yani rakibin baskısının yanında hakemin baskısını da çok net bir şekilde hissettik." ifadelerini kullandı.

Sağlam, maç sonunda çok ihtiyaçları olan 3 puanı aldıklarını belirterek, "Yeniden herkese Kocaelispor gerçeğini bir kere daha hatırlattık. Bu galibiyete bu 3 puana gerçekten çok ihtiyacımız vardı ve Eyüpspor karşısında alınması da ayrı bir önem taşıyor. Puan kayıplarından sonra böyle güzel bir 3 puan çocukların moralini, motivasyonunu; taraftarımızın moralini, motivasyonunu yeniden üst seviyeye çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma yeni katılan oyuncuların olumlu katkılarını çok kısa süre içerisinde sağlamaları halinde daha iyi olacaklarını vurgulayan Sağlam, "Bugün lig bizim için yeniden başladı diyebiliriz. Bundan sonrasının çok daha iyi olacağına yürekten inanıyorum. Altay maçı bizim için bu galibiyetin bir seri haline dönüşmesi için final maçı gibi bir karşılaşma olacak." şeklinde konuştu.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da Kocaeli deplasmanının Türkiye'deki her takım için oynaması zor deplasman olduğunu dile getirdi.

Karşılarında iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Yavaş, "Buraya gelirken 12 puan öndeydik. Amacımızı buraya gelirken bunu koruyarak, mümkünse de arttırarak buradan ayrılmaktı. Sonuç olarak başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

Yavaş, kazanamadıkları için üzgün olduklarını fakat avantajlarının devam ettiğini belirterek, "Küçük bir puan farkı kapanması bizi hedefimizden alıkoymayacak. Hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçı iyi inceleyip önümüzdeki Tuzla maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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