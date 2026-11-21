Kocaelispor-Fenerbahçe'de ilk yarı golsüz geçildi, Ederson ve Serhat kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ederson ve Serhat Öztaşdelen, ilk yarıdaki tehlikeli vuruşlarda topu kurtararak golsüz eşitliğin korunmasını sağladı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Altan
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Dijksteel, Rivas, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Sissoho, Baku, Gonçalo, Agyei
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Greenwood, Lukaku,
Sarı kart: Dk. 4 Baku (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.
10. dakikada soldan Baku'nun ortasında Agyei arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, yakın mesafedeki Ederson topu uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Berkan Kutlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak Oppong'a çarparak direğin dibinden kornere gitti.
30. dakikada Tayfur Binögöl'ün hatalı pasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın dar açıdan sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Serhat Öztaşdelen uzaklaştırdı.
34. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Greenwood'un şut açısı yakalayınca yerden sert vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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