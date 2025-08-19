Kocaelispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de güçlü bir kadro kurma sürecinin devam ettiğini, gelecek ve gidecek oyuncuların bulunduğunu söyledi.

Hazır bir takım oluşturmanın zaman aldığını ancak bundan sonra daha da güçleneceklerini dile getiren İnan, zor bir ligde mücadele ettiklerini fakat ilk iki maçta "Bu ligde varız." diyebildiklerini kaydetti.

İnan, mücadeleci geçen üst düzey iki maçtan sonra puan alamamalarının kendisini üzdüğünü, taraftarın desteğinin kendilerini daha çok motive ettiğini vurgulayarak, "Futbol böyle bir oyun. İyi oynasanız da bazen karşılığını alamıyorsunuz ancak bu böyle devam etmeyecek. Taraftarlarımızın sevgisine karşılık vereceğiz." diye konuştu.

"Fenerbahçe deplasmanında elimizden geleni yapacağız"

Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, şöyle devam etti:

"Buraya geldiğim ilk günden beri söylediğim tek bir şey var, Kocaelispor herkesi yenebilecek bir takım, bir camia. Futbol böyle bir şey zaten. Gideceğiz, maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Cesaretli oynayacağız. Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu büyük bir camia. Fenerbahçe'nin kendi stadında orada onları mağlup etmek çok kolay değil. Eğer kazanırsak yanılmıyorsam tarihimizde bir ilk olacak. Bu belki de oyuncularımı ve beni ayrıca da motive edebilir. Dediğim gibi biz orada mücadele edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapıp, oradan puan ya da puanlar alacağız inşallah."

İnan, maçın öneminin farkında olduklarını dile getirerek, oyuncularını fiziksel ve mental olarak bu karşılaşmaya hazırladığını kaydetti.

"Ozan'ı şartlar oluşursa takımda görmek isterim"

İnan, bir gazetecinin Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan'ın transfer söylentilerine ilişkin soruya, Ozan'ı önceden tanıdığını ve takımında görmeyi istediğini belirterek, "Şu an Trabzonspor'un futbolcusu. Belki onunla ilgili konuşmak çok doğru değil ama şartlar oluşursa takımımda tabii ki görmek isterim. Ama önce oyuncu isteyecek tabii, ondan sonra da anlaşma olursa takımda görmek isterim." cevabını verdi.

Kocaelispor'un harcama limitleriyle ilgili yaşadığı sıkıntılara da değinen İnan, Türkiye Futbol Federasyonunun yüzde 10'luk iyileştirme yapması halinde transferde ellerinin rahatlayabileceğini sözlerine ekledi.

Dijksteel: "Hazırım, elimden geleni yapacağım"

Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel de takımın Samsunspor maçında iyi oynadığını ama mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Dijksteel, çalışmaya devam ettiklerini ve Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Anfernee Dijksteel, bir gazetecinin, asıl mevkisinin sağ bek olduğunu belirterek stoperde oynamasının kendisini nasıl etkilediğini sorusuna, "Geçmişte stoper olarak oynamışlığım da var. Asıl mevkim sağ bek ama hocamız stoper olarak oynamamı söylerse tabii ki onu yapacağım." cevabını verdi.

Kocaeli'de bulunmaktan ve taraftarın desteğinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Dijksteel, "Arkadaşlarımla ya da ailemle ne zaman konuşsam, burada güzel vakit geçirdiğimi söylüyorum. Türkiye'de uzun yıllar forma giymem gerekirse ya da futbolu burada bırakacak noktaya gelirsem, bunun benim için hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Can Keleş: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Can Keleş ise takıma adaptasyon sürecinin hızlı geçtiğini belirterek, formayı giymeye ve katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Kocaelispor'a transfer sürecini değerlendiren Can, "Süreci herkes sosyal medya üzerinden az çok takip etti. Çok fazla teklif vardı, önceleri kulübümde kalmayı düşünüyordum ancak Kocaelispor ile görüştükten sonra hocamıza bir söz verdim, 'Ayrılırsam buraya geleceğim.' dedim. Başkanın sunduğu proje de çok hoşuma gitti ve bu adımı attım." diye konuştu.

Can, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise "Fenerbahçe büyük bir kulüp ama biz de büyük bir camiayız. 90 dakika boyunca sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Savaşacağız ve kazanmak için orada olacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından top sürme, istasyon, kontrol ve pas çalışması yapan Kocaeli temsilcisinde, Ahmet Oğuz takımdan ayrı koşu yaptı.