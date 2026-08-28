Kocaelispor, Florian Aye ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 29 yaşındaki Fransız santrfor Florian Aye'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kulubün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Florian Aye'nin kulübümüze nihai transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Servette FC ile mutabakata varılmış olup futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aye, geçen sezon Servette ile çıktığı 28 maçta 12 gol attı.