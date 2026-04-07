Kocaelispor Golsüz Beraberlik

Kocaelispor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Artık ligin boyu iyice kısalmışken, altı maç kalmışken böylesine bir maçta puan almak, doğruyu söylemek gerekirse bizim için önemliydi. Hazırlıklarımızı sahada oyuncularımız neredeyse harfiyen yerine getirdi. Dolayısıyla onların mücadelelerinden, oyunlarından memnunum ve onları tebrik ettiğimi zaten içeride söyledim. Sizlerin de huzurunda onları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Maçı kazanmaya daha yakın olan taraftık ve son dakikada çok net iki pozisyonumuz vardı. Onlardan biri gol olsaydı bugün galibiyetle ayrılmış olacaktık. Olmadı ama bir puan da bu kadar iyi bir takım ve bireysel olarak kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma karşı önemli diye düşünüyorum" dedi.

'SERHAT ÇOK GÜVENDİĞİM BİR KALECİ'

Kalede Serhat'ı tercih etmesiyle ilgili de konuşan İnan, "Ben isimlere bakmaksızın hocalık yapmaya çalışıyorum. Serhat çok güvendiğim bir kaleci. Yeteneklerine güvendiğim için bu şansı verdim. Şansı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Çok yetenekli, çok da karakterli bir oyuncu. Onu daha önce gördüğüm için tercih ettim" diye konuştu.

'TARAFTARLARIMIZI ÇOK SEVİYORUM'

Taraftarların yönetim istifa tezahüratlarına ilişkin de konuşan İnan, "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Bana verdikleri destek ve sevgi paha biçilemez. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Bunu hep dile getirdim. Onların bu sevgisi ve desteği karşısında omuzumdaki yük ve sorumluluk kat be kat artıyor. Bununla beraber oyuncularım da taraftarlarımız için büyük bir mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR BAŞARI'

İnan sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi takımlar var, bütçeler var. Ne derseniz deyin birçok parametre var. Ligin bu zamanında 34 puanla 8'inci sırada olmak, 16 yıl sonra Süper Lig'e dönen bir şehir ve takım olarak büyük bir başarı diye düşünüyorum. Taraftarlarımızın sağduyulu olduğunu gözlemleyebiliyorum. Ama bazen insanlar bazı şeyleri çabuk unutabiliyor. Daha fazlasını, daha yukarıyı isteyebilir. Bunu anlayabiliyorum çünkü ben de istiyorum. Hayatımı da böyle yaşadım. Ama bunu isterken bir şeyleri yıkmak, kırmak çok basit. Bunu yapmamalıyız. Çünkü en nihayetinde hepimiz insanız, duygularımız var. Sahanın içinde tepki görmek ve yuhalanmak çok kolay aşılabilecek bir durum değil. Dolayısıyla taraftarlarımdan ricam; oyuncular onlar için ellerinden geleni yapıyor. Evet başarıyı hepimiz istiyoruz ama inanın şu andaki durumumuz çok başarılı. Ben en azından bunu açık yürekle söyleyebilirim."