Kocaelispor - Göztepe: 1-1

18.04.2026 19:26
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikada penaltı golü.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

77. dakikada Göztepe atağında topu uzaklaştırmak isteyen Show'un rakibi Antunes'e müdahalesinin ardından her iki oyuncu da yerde kaldı. Ardından Show ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

82. dakikada ceza sahası içinde Keita'nın pasında kale alanı içinde topla buluşan Darko Churlinov yakın mesafeden gelişine vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Jeferson'un ortasında kale alanında önünde topla buluşan Antunes ayağının içiyle arka direğe gönderdi ancak kaleci Serhat uzanarak topu oyun alanına geri gönderdi.

90+6. dakikada ceza sahası içinde Karol Linetty'nin Antunes'in müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

90+7 penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun'un sol tarafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Mahamadou Sissoho dk. 89), Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Joseph Nonge Boende, Cafumana Show, Habib Ali Keita (Karol Linetty dk. 89), Rigoberto Rivas (Serdar Dursun dk. 64), Tayfur Bingöl (Darko Churlinov dk. 74), Daniel Agyei

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Furkan Gedik, Ahmet Sagat, Deniz Ceylan, Samet Yalçın, Muhammed Efe Küçük

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Arda Okan Kurtulan dk. 25), Anthony Dennis (Musah Mohammed dk. 72), Novatus Miroshi, Amin Cherni, Efkan Bekiroğlu (Alexis Antunes dk. 72), Juan (Guilherme dk. 78), Janderson (Jeferson dk. 78)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Filip Krastev, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Serdar Dursun (dk. 90+7 pen.) (Kocaelispor), Janderson (dk. 3) (Göztepe)

Kırmızı kart: Cafumana Show (dk. 77) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Massadio Haidara, Karol Linetty, Darko Churlinov (Kocaelispor), Janderson, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Guilherme, Novatus Miroshi, Alexis Antunes, Heliton (Göztepe) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

