Kocaelispor, Göztepe maçı öncesi iç sahadaki 3 maçlık serisini sürdürmek istiyor

Kocaelispor, Göztepe maçı öncesi iç sahadaki 3 maçlık serisini sürdürmek istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Kocaeli Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. İç sahada 3 lig maçını gol yemeden kazanan yeşil-siyahlı ekip, serisini sürdürmeyi hedeflerken Petkovic, Haidara ve Maglica'nın forma giymesi beklenmiyor.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Sezonun ilk 7 haftasında 4 galibiyetle 12 puan alan yeşil-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Sahasındaki 3 lig maçında da gol yemeden galip gelen Körfez ekibi, Göztepe'yi de mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Kocaelispor'da tedavileri ve hazırlık süreçleri devam eden Petkovic, Haidara ve Matej Maglica'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: AA
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