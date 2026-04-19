Kocaelispor-Göztepe maçında güvenlik önlemleri

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan maçta 7 taraftar hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda dün oynanan müsabakada alınan güvenlik tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Misafir takım Göztepe taraftarlarına yönelik üst ve araç aramalarında, 80'i davul içine gizlenmiş halde 96 meşale, 130 maytap, 1 yoğun sis bombası, 8 döner bıçağı, 1 satır, 14 bıçak ile çeşitli kesici ve delici aletler ele geçirildi.

Bu kapsamda 7 kişi hakkında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan işlem gerçekleştirildi.

Olayla bağlantılı diğer kişilerin tespit edilmesi için kamera görüntülerinin incelemeleri sürüyor.