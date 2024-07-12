Kocaelispor, hazırlık maçında CSC 1599 Selimbar ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor, hazırlık maçında CSC 1599 Selimbar ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Romanya 2. Lig ekibi CSC 1599 Selimbar ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı önde tamamlayan Kocaelispor, ikinci yarıda yediği golle maçtan beraberlikle ayrıldı.

12.07.2024 20:41
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Romanya 2. Lig takımlarından CSC 1599 Selimbar ile 1-1 berabere kaldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezona hazırlanan Kocaelispor ile CSC 1599 Selimbar hazırlık maçında karşılaştı.

Kocaelispor, ilk yarıyı 45. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Vitali'nin 70. dakikada golüne engel olamayan Kocaelispor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, hazırlık maçında CSC 1599 Selimbar ile berabere kaldı - Son Dakika

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