Kocaelispor, hazırlık maçında CSC 1599 Selimbar ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Romanya 2. Lig takımlarından CSC 1599 Selimbar ile 1-1 berabere kaldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezona hazırlanan Kocaelispor ile CSC 1599 Selimbar hazırlık maçında karşılaştı.
Kocaelispor, ilk yarıyı 45. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Vitali'nin 70. dakikada golüne engel olamayan Kocaelispor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
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