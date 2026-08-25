Kocaelispor, Hulisi Destici\'yi Transfer Etti

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Hulisi Destici ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği ile orta saha oyuncusu Hulisi Destici'nin nihai transferi konusunda mutabakata vardı. Kocaelispor, oyuncuyla 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gençlerbirliği arasında futbolcu Hulisi Destici'nin kulübümüze nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, Hulisi Destici ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.