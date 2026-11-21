Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Mutlak kazanmak zorunda olduğumuz maçlar oynuyoruz. Oyuncuların motivasyon ve tutkusunun sorgulanmayacak şekilde iyi olması gerekiyor. Oyunun 25-30 dakikalık başlangıcı motivasyon ve tutkulu olmayan, bize yakışmayacak şekildeydi. Sonrasında oyun oturdu. Sonrasında pozisyonlar da geldi. İlk yarı bizi memnun etmeyen bir yarıydı. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Maça iyi başlayamadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Mutlak kazanmak zorunda olduğumuz maçlar oynuyoruz. Oyuncuların motivasyon ve tutkusunun sorgulanmayacak şekilde iyi olması gerekiyor. Oyunun 25-30 dakikalık başlangıcı motivasyon ve tutkulu olmayan, bize yakışmayacak şekildeydi. Sonrasında oyun oturdu. Sonrasında pozisyonlar da geldi. İlk yarı bizi memnun etmeyen bir yarıydı. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Gol geldi. Ne olursa olsun duran top veya farklı bir gol geldi. Aşmamız gereken bir yer var. Pozisyon geldiğinde değerlendirmek olabilir, doğru savunmak. Büyük takımların refleksleri her zaman vardır. Bazen iyi oynamazken bile kaliteli oyuncuların gol yapmasıyla puanlar kazanıyorsunuz. Fenerbahçe geçmişinde bunu birçok kez yaşadı. Bizim kırılma anlarını biraz daha doğru oynamamız gerekiyor. Basit orta kestiriyoruz. Gol öncesi de basit bir orta kestirdik. Rakip ikinci yarıda tehdit oluşturacak aksiyon içerisinde olmasa da bugünün kaybedeni biz olduk. Oyuncuların motivasyonunu artırmak ve ayağa kaldırmak benim görevim. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

'PENALTI ÖNCESİNDE VEDAT'A ÇOK CİDDİ BİR YÜKLENME VAR'

Kocaelispor'un kazandığı penaltıdan önce Vedat Muriqi'ye faul olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Hakem performansı her zaman eleştirilebilir. Performans mesleği, hepimiz için geçerli. Bizim oyuncularımız biraz fazla iyi niyetliler. Bazen o faulü almak için hakemi de etki altına almak gerekiyor. Penaltı öncesinde Vedat'a çok ciddi bir yüklenme var. Oyun içinde kalmak, maçı bitirme reaksiyonunu geliştirecek tavrı öğretmek olacak bundan sonra görevim. Bunun üstüne biraz çalışmam lazım" sözlerini sarf etti.

'KÖTÜ GÖRÜNTÜ VEREN BİR GOL OLDU'

Kocaelispor'un frikikten bulduğu golü değerlendiren 46 yaşındaki teknik adam, "Orada bazı tercihleri oyuncular da yapıyor. Kalecimiz ne isterse onu yapıyorlar. Öncesinde de yapılan çalışmalar var. Bunu oyuncunun da istemesi gerekiyor. Kaleci belirleyici profil. Kötü görüntü veren bir gol oldu. Bunu kabul etmem lazım" dedi.

'FENERBAHÇE HER KULVARDA SONUNA KADAR ZORLAYACAK'

Emre Belözoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Sorumluluğu alarak geldik. Burada her senaryoda bir parçayım ben. Camiamız gerçekçi bakmak durumunda. Ben burada Fenerbahçe'nin hiçbir ümidi kalmadı diyemem. Fenerbahçe her kulvarda sonuna kadar zorlayacak. Liverpool ve Çorum FK galibiyetiyle herkes güldü. Bu takım, bunu tekrar yapabilir. Bizim maçlar zorlu ama rakiplerin de maçları zorlu. Biz orada ne kadar ayakta kalabileceğiz. Bu belirleyici olacak. Dışarıdan uzaklaşıp biz ne yapabiliriz. İnanmadığım bir şey söylemiyorum. Hiçbir şeyin bittiğini söylemem. Fenerbahçe için bitmez. Her şey olabilir."

'BAŞARI VEYA BAŞARISIZLIĞI DIŞARISI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEKTEN VAZGEÇMELİYİZ'

Başarıyı veya başarısızlığı dış etkenler tarafından değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Emre Belözoğlu, "Bizim aslında çözmemiz gereken dışarısı değil. Ben içeriyle yoğunlaşmak istiyorum. O bizim yönetebileceğimiz bir süreç değil. Federasyon, hatalı kararlar ya da rakiplerin lehine verilen, bir sürü maçları kazanmasına sebep olan durumlar... Bunlara sığınıp bunların üzerinden değerlendirme yaparak bizim üzerimizden yükü almak doğru değil. Hepimiz sorumluluğu almamız gerekiyor. Başarı veya başarısızlığı dışarısı üzerinden değerlendirmekten vazgeçmeliyiz. Ben bugün geldiğimiz noktada kendimi sorumlu hissediyorum. Oyuncularımı yeni tanıyorum. Onlar ne kadar sorumlu hissediyorlar? Birbirimizi tanıdıkça anlayacağız. Fenerbahçe'nin herkesle savaşabilecek olduğunu tüm Türkiye biliyor. Biz zorlu süreçli yaşadık. Futbolun dışında da yaşadık. İçeriye motiveyim ve onları düzeltmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SELÇUK BENİM SAHA DIŞINDA HER ZAMAN KARDEŞİM'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ı çok başarılı bulduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Selçuk benim saha dışında her zaman kardeşim. Çok şey paylaştık, milli takımda birlikte kader birlikteliği yaptık. Benim için yeri hep ayrıdır. Çok da değerli bir insandır. Her gittiği takımda doğru işler yaptı. Anadolu'da kolay değil. Ben kendisini çok başarılı buluyorum. İlk yarım saatte oyunda etkisiz kalma sebeplerimizden biri de onların oyunu. Kocaelispor'un bu pozisyonda olma sebebi olan oyunu ilk yarım saatte uyguladılar. Biz çözümlemede biraz daha hızlansaydık farklı durumlar ortaya çıkabilirdi. Rakibiniz kim olursa olsun karşı tarafın gücünü kontrol etmemiz gerekiyor. Selçuk'a ve Kocaelispor'a başarılar dilerim. Bizim biraz daha zorlu süreçlerimiz var. Oyuncularımızı toplayarak Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.