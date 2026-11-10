Kocaelispor ilk 11 haftada iç sahada 5 maçta kalesini 4 kez gole kapattı - Son Dakika
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Kocaelispor ilk 11 haftada iç sahada 5 maçta kalesini 4 kez gole kapattı

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Kocaelispor ilk 11 haftada iç sahada 5 maçta kalesini 4 kez gole kapattı
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftayı 19 puanla 7. sırada bitirdi ve sahasındaki 5 maçta kalesinde yalnızca 2 gol yedi. Yeşil-siyahlılar iç sahada 4 maçta rakiplerine gol izni vermezken 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı 19 puanla 7. sırada tamamlayan Kocaelispor, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Kocaelispor, milli araya 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle girdi. Geride kalan 11 haftada 13 gol atıp 9 gol yiyen yeşil-siyahlılar, topladığı 19 puanın 10'unu iç sahada, 9'unu ise deplasmanda elde etti. Sahasında oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde rakiplerine gol izni vermeyen Körfez ekibi, deplasmanda ise 6 maçın yalnızca birinde kalesini gole kapattı.

İç sahada 4 maçta kalesini gole kapattı

Kocaelispor, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Amedspor'u 2-0, Samsunspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, Göztepe'ye 2-1 yenilirken; Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. İç sahada rakip fileleri 6 kez havalandıran Kocaelispor, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Yeşil-siyahlıların kalesini koruyan ve gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Serhat Öztaşdelen de takımın savunma performansında öne çıkan isimler arasında yer aldı.

9 golün 7'si deplasmanda geldi

Yeşil-siyahlılar, deplasmanda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Konyaspor ve Alanyaspor'u 2-1, Eyüpspor'u ise 2-0 mağlup eden Kocaelispor; Başakşehir'e 2-0, Galatasaray'a 1-0 ve Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Dış sahada 7 gol atan Körfez ekibi, kalesinde de 7 gol gördü. Böylece Kocaelispor, 11 haftada kalesinde gördüğü 9 golün 7'sini deplasman karşılaşmalarında yedi.

5 maçta kalesini gole kapattı

Kocaelispor, 11 karşılaşmanın 5'inde rakiplerine gol izni vermedi. Amedspor, Samsunspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarını gol yemeden tamamlayan yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Gol yemeden tamamladığı 5 maçın 4'ünü taraftarı önünde oynayan Kocaelispor, deplasmanda ise yalnızca Eyüpspor karşısında kalesini gole kapatabildi.

Berkan Kutlu 5 golle zirvede

Kocaelispor'un en golcü oyuncusu 5 golle Berkan Kutlu oldu. Takımın kaydettiği 13 golün 5'ine imza atan deneyimli orta saha oyuncusu, hücumdaki etkinliğiyle ön plana çıktı. Berkan'ı 2 golle Daniel Agyei takip ederken Florian Aye, Makana Baku, Massadio Haidara, Matej Maglica, Metehan Altunbaş ve Show birer gol kaydetti. Yeşil-siyahlıların 13 golü 8 farklı oyuncudan geldi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigKocaelisporFutbolSporSon Dakika

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