Kocaelispor Kalecileri Onurlandırıldı

14.03.2026 14:03
Kocaelispor, 100 maçta kaleyi koruyan kalecilere plaket verdi. Gökhan Değirmenci'nin 100. maçı.

Kocaelispor forması altında en az 100 maçta kaleyi koruyan 3 isim Konyaspor maçından önce plaketle onurlandırıldı. 41 yıl önce yüz maçı geçen Erhan Arslan, 26 yıl önce geçen Stangaciu ve Konya maçıyla yüzüncü maçını oynayan Gökhan Değirmenci'ye plaket verildi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Kocaelispor formasıyla en az 100 maç oynayan kaleciler onurlandırıldı. Kulüp başkanı Recep Durul, Konya maçıyla birlikte yeşil-siyah formayla 100. maçını oynayan Gökhan Değirmenci, 1980-1985 yılları arasında kaleyi koruyan Erhan Arslan ve 1996-2000 yılları arasında oynayan Dumitru Stangaciu'ya plaket verildi. 41 yıl önce 100 maçı geçen Erhan Arslan ile 26 yıl önce 100 maçı geçenler arasına adını yazdıran Stangaciu maça özel olarak davet edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gökhan Değirmenci, Yerel Haberler, Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:38:44. #7.13#
