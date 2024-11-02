Kocaelispor, Karagümrük'ü 2-1 Yendi - Son Dakika
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Kocaelispor, Karagümrük'ü 2-1 Yendi

Kocaelispor, Karagümrük\'ü 2-1 Yendi

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

02.11.2024 21:21
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Trendyol 1.Lig'in 11. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Mendes'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın kafa vuruşunda kaleci Emre uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

26. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından topu yerden içeri gönderen Yusuf Cihat, Vukovic'i topla buluşturdu. Vukovic'in vuruşunda çizgi üzerinde Çağtay topu çıkardı. Çağtay'ın müdahalesiyle seken meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.

54. dakikada Muharrem'in sol kanattan ortasında arka direkte Pehrinho topu kafayla altı pasa indirdi. Topu takip eden Oğulcan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

57. dakikada Dovedan'ın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+3. dakikada Beridze'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Markao'nun yerden vuruşunda kaleci Emre'den dönen Caktas'ta kaldı. Caktas'ın arka direğe ortasında Ryan Mendes kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mert Bulut

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Christoper Billy Ondele Apiindangoye, Josip Vukovic, Muharrem Cinan (Yunus Emre Gedik dk. 88), Pedrinho (Mijo Caktas dk. 87), Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Markao dk. 73), Barış Alıcı (Giorgi Beridze dk. 66), Ryan Isaac Mendes, Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk.87)

Yedekler: Harun Tekin, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Rıdvan Çankaya (Berkay Tolga Dabanlı dk. 73), Yiğit Efe Demir, El Hadji Papy Mison Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Daniel Anthoniy Johnson (Flavio Paoletti dk. 82), Maruis Tresor Doh, Joao Pedro Gomes Camacho (Ahmet Sivri dk. 88), Göktan Gürpüz (Muhammed Mert dk. 73), Nikola Dovedan (Didier Lamkel Ze dk. 73), Wesley Moraes Ferreira da Silva

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 54), Mendes (dk. 90+3) (Kocaelispor), Nikola Dovedan (dk. 57) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Pehrinho, Tarkan Serbest, Mendes (Kocaelispor), Muhammed Mert, Maruis Tresor Doh, Wesley Moraes Ferreira da Silva (Fatih Karagümrük) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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