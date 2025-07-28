Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Kartepe'de devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın üçüncü etap kamp çalışmaları 29 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde The Green Park Kartepe'de gerçekleştirilecek.
Takım, birinci ve ikinci etap kamp çalışmalarını, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Kartepe'de Kamp Yapacak - Son Dakika
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