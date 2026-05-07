Kocaelispor, Keita'nın Opsiyonunu Kullandı - Son Dakika
07.05.2026 13:31
Kocaelispor, Clermont Foot'tan kiraladığı Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonunu kullandı.

KOCAELİSPOR, sezon başında Fransa temsilcisi Clermont Foot 63'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın (23) satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Kocaelispor, Fransa Ligue 2 ekibi Clermont Foot 63'ten Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'yı sezon başında satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Keita'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Habib Ali Keita'nın transferi için kulübümüz ile futbolcunun asıl kulübü olan Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Clermont Foot 63 arasında yapılan transfer sözleşmesindeki satın alma opsiyonu şartları gerçekleşmiş olup, futbolcumuzun kulübümüzle 1 Temmuz 2026 itibariyle hüküm ifade etmeye başlayacak olan 2 yıllık nihai sözleşmesi geçerlilik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Keita, bu sezon yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 1 gol atıp 2 asist katkısı sundu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
