Kocaelispor - Konyaspor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik
Kocaelispor - Konyaspor: İlk Yarı Golsüz Beraberlik

14.03.2026 14:38
Süper Lig'deki maçta Kocaelispor, Konyaspor'u ağırladı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor, Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayının sol çaprazından vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Tayfur yeniden Ahmet'e gönderdi. Ahmet'in ortasında ön direkte Tayfur'un şutunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

25. dakikada Ahmet Oğuz sağ kanattan ortasında kale alanı önünde topla buluşan Serdar pasını Agyei'yi aktardı. Agyei'nin bekletmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Smolcic'in uzun topunda sol kanatta topla buluşan Churlinov rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve pasını Serdar'a aktardı. Savunma oyuncuları ve kaleci Bahadır'ın arasından kayarak topa dokunmayı başaran Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ön direğinin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada Deniz Türüç ile soldan paslaşarak köşe vuruşu kullanan konuk ekipte, Olaigbe'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Rigoberta Rivas, Cafumana Show, Habib Ali Keita, Tayfur Bingöl, Daniel Agyei, Darko Churlinov, Serdar Dursun

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Botond Balogh, Karol Linetty, Furkan Gedik, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Can Keleş, Arda Özyar, Joseph Nonge Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Many Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Arif Boşluk, Marko Jevtovic, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Olaigbe, Jackson Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşcı, Enis Bardhi, Diogo Gonçalves, Reichedly Bazoer, Jinho Jo, Sander Svendsen, Morten Bjorlo, Blaz Kramer

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Show (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

