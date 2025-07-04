Kocaelispor, Luis da Silva\'yı Kiraladı

SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, 26 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Luis da Silva Cafumana'nın (Show) transferi konusunda kulübü Maccabi Haifa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Profesyonel futbolcu Manuel Luis da Silva Cafumana'nın (Show), satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İsrail Futbol Federasyonu'na tescilli Maccabi Haifa ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanacaktır."