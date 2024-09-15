Kocaelispor, Manisa FK'ya 1-2 Mağlup - Son Dakika
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Kocaelispor, Manisa FK'ya 1-2 Mağlup

Kocaelispor, Manisa FK\'ya 1-2 Mağlup

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK'ya 2-1 yenilerek zor anlar yaşadı.

15.09.2024 21:42
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, evinde karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Appindangoye'nin rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem Burak Pakkan kırmızı kartını gösterdi.

18. dakikada orta alanda sahipsiz topu kazanmak isterken ayağını fazla kaldıran Cissokho tehlikeli müdahalede bulunduğu gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.

28. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine oyun devam etti ancak daha sonra VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Mendes'in şutunda topu üst direkten auta çıktı.

45+4. dakikada Oğulcan'ın soldan ceza sahasına ortaladığı pasta topla buluşan Mendes bekletmeden topu kale önüne gönderdi. Savunmanın uzaklaştırma çabasının yetersiz kaldığı anda top Pedrinho'nun önünde kaldı. Etkili vuruş yapan Pedrinho topu ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada sağ kanattan hızlı hücum şansı yakalayan konuk ekipte Diallo topu ceza sahası önüne kadar taşıyarak solundaki Ramirez'e pas verdi. Topu kontrol eden Ramirez sağ ayağıyla şut çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

70. dakikada sağ taraftan Oktay'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kaan bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaan'ın sert şutunda top Mehmet'in eline çarptı ve hakem Pakkan bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

71. dakikada topun başına geçen Oğuz kalenin sağına gönderdiği topu ağlarla buluşturdu. 1-2

90+2'de Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Burak Pakkan, Egemen Savran, Azad İlhan

Kocaelispor: Harun Tekin, Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 65), Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik, Pedrinho (Mijı Caktas dk. 77), Josip Vukovic, Barış Alıcı (Tarkan Serbest dk. 8), Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes (Ahmet Sağat dk. 77), Markao (Giorgi Beridze dk. 65)

Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Yusuf Cihat Çelik, Furkan Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Philip Gameli Awuku, Kaan Kanak, Mamadou Cissokho, Efe Taylan Altunkara (Demba Diallo dk. 54), Oğuz Gürbulak (Kerem Arık dk. 89), Daniel Ramirez (Kadir Kaan Yurdakul dk. 83), Moryke Fofana (Muhammed Enes Kiprit dk. 89), Bede Amarachi Osuji (Wriedt Kwasi Okyere dk. 54)

Yedekler: Eren Karataş, Kazım Can Kahya, Umut Erdem, Birkan Yılmaz, Muhammet Ensar Akgün

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Pedrinho (dk. 45+4) (Kocaelispor), Daniel Ramirez Fernandez (dk. 58), Oğuz Gürbulak (dk. 71 pen.) (Manisa FK)

Kırmızı kartlar: Aaron Appindangoye (dk.2), Oğulcan Çağlayan (dk. 90+2) (Kocaelispor), Mamadou Cissokho (dk.18) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ryan Mendes, Josip Vukovic (Kocaelispor), Philip Gameli Awuku, Oktay Gürdal, Daniel Ramirez (Manisa FK) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Manisa FK'ya 1-2 Mağlup - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor, Manisa FK'ya 1-2 Mağlup - Son Dakika
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