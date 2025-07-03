Kocaelispor, Massadio Haidara ile Anlaştı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor Show'un ardından Massadio Haidara ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Transferde sessizliğini bozan Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da akşam saatlerinde transfer açıklamaları art arda yapılmaya başladı. Önce Angolalı orta saha oyuncusu Show'u (Manuel Luis da Silva Cafumana) kiralayacağını ilan eden yeşil-siyahlılar ardından bonservisi elinde olan 32 yaşındaki sol bek Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı. Ülkesinde 19 kez milli forma giyen Malili oyuncu geçen sezon 31 maçta forma giydi. Hafta sonu kente gelmesi beklenen Massadio Haidara kariyerinde Newcastle, Nancy, Lens ve Brest'te oynadı.

Sağlık kontrolünden sonra 2 yıllık sözleşme imzalanacak

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Massadio Hadara ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşuluyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalanacaktır." - KOCAELİ