Kocaelispor, Pendikspor ile Hazırlık Maçı Yapacak

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Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, lige verilen milli maç arasında Pendikspor ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden ve dün oynanan İstanbulspor galibiyetiyle birlikte liderlik koltuğuna oturan Kocaelispor, lige verilen milli maç arasında Pendikspor ile hazırlık maçı yapacak. 12 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma Pendik Stadı'nda oynanacak. - KOCAELİ