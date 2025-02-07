Kocaelispor, Rivas ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'la prensip anlaşmasına vardı.
Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, futbolcu Rivas'la her konuda anlaşmaya varıldığını belirterek, Rivas'ın yarın sahalarında oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını tribünden izleyeceğini kaydetti.
Futbolcunun pazar günü sağlık kontrolünden geçeceğini aktaran Genç, sonrasında Rivas'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi.
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