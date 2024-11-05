Kocaelispor Sakarya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor Sakarya Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor Sakarya Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Sakaryaspor ile oynanacak derbi maçı için idmanlara başladı. Teknik direktör Sağlam, kazanmanın önemini vurguladı.

05.11.2024 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kocaelispor'un derbi hazırlıkları bugün gerçekleştirilen idmanla sürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, hafta sonu oynanacak olan Sakarya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen antrenman ile devam etti. Antrenman öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Karagümrük bu ligin Süper Lig adaylarından birisiydi. Zor olacağını biliyorduk. Maçı daha erkende koparabilirdik. Defansif anlamda çok iyi mücadele ortaya koyduk, ofansif olarak da o şekilde. Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var, Gözümüz o maçta. O maçı kazanıp zirvedeki yerimizi sağlama almak, perçinlemek istiyoruz" dedi.

Haftaya oynanacak olan Sakaryaspor mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Sağlam, "Sakarya maçından sonra milli ara olacak. Maçta alacağımız sonuç 15 günümüzü etkileyecek. Kazanmak için birçok sebebimiz var. Camianın, taraftarın, şehrin mutluluğu ve motivasyonu için kazanmamız lazım. İki takım arasında tatlı bir rekabet var. Uzun süredir kazanamamış olmanın da vermiş olduğu şeyler var. İyi bir mücadele sergileyip geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Caner Osmanpaşa'nın sakatlığı devam ediyor. 1 gün içerisinde takıma katılmasını bekliyoruz. Güzel hazırlanıp iyi bir maç çıkaracağız. Bu hafta Sakarya değilde başka bir rakiple oynasaydık yine aynı şekilde hazırlanacaktık. Her maça 3 puan veriliyor. Ancak motivasyon ve anlam olarak maçın öneminin farkındayız. İyi bir strateji oluşturmamız lazım. Bazen farklı motivasyonlar olumsuz sonuçlar doğurabilir. En iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Ertuğrul Sağlam, Yerel Haberler, Sakaryaspor, Antrenman, Trendyol, Sakarya, kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Sakarya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
09:46 Siirt’ten Esenyurt’a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı
09:46 Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo’nun kalemini kırdılar Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo'nun kalemini kırdılar
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 00:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor Sakarya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.