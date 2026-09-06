Kocaelispor, Samsunspor\'u 1-0 yendi; teknik direktörler maçı değerlendirdi

KOCAELİSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı kazandıklarını belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maalesef rakibimiz gibi maçta ne istediğini bilen, oyuncu grubu oturmuş, oyun anlayışı net olan bir takıma karşı oynadık. Çok zor bir maç olacağını biliyordum, öyle bekliyordum. Oyuncularımla da bunu paylaşmıştım. Nitekim öyle oldu. Her türlü karşılık vermek, doğru mücadele etmek ve en az onlar kadar mücadele etmek gerektiğini oyuncularımla paylaştık. Sağ olsunlar, fazlasıyla mücadele ettiler, koştular. Çok zor bir maçı kazanmasını bildiler. En önemlisi de hak ettiler. Oyuncularımı kazandıkları için tebrik ediyorum. Ben Kocaelispor tarafında olduğum için kendi tarafımdan değerlendireyim. Dediğim gibi, karşıda çok önemli oyuncular var. Zaten güçlü bir takım. Sadece oyuncularıyla değil, oyun anlayışıyla da güçlü bir takım. Bunu biliyoruz, bunu gördük. Samsunspor gibi çok güçlü bir takıma karşı maç kazanmak önemli. Maç içerisinde de ikinci yarının belli bölümlerinde iniş çıkışlar yaşadık. Ama bütün takımları değerlendirdiğimde hiçbir takım 90 dakika boyunca istediği oyunu oynayamıyor. Evet, bazı baskılarda istediğimiz baskıları ve doğru baskıları yapamadık. Birkaç varyasyonumuz daha vardı. Baskı şeklimizi değiştirdik. Oyuna dengeyi getirdik. Ama dediğim gibi oyunun tamamına baktığımızda oyuncularımızın hak ettiği bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ben çok mutluyum, çok gururluyum. Takım adına, şehir adına üçte üç yapmak ve 9 puan almak gerçekten çok kolay değil. En nihayetinde bu işin zor, meşakkatli bir yol olduğunu biliyorum. Biz kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak, toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. En nihayetinde hep beraber nasıl bir yolda gideceğimizi beraber göreceğiz. Son transferlerin gelişinden sonra elimizde daha alternatifli bir kadro olduğunu söyleyebilirim. Bunun için çok uğraştık. Daha önce de paylaştım; transfer yapmak çok kolay olmuyor. Finansal olarak bu oyuncuların gelmesi vesaire, birçok sorunla karşılaşıyoruz. Hakikaten geçen seneden daha iyi bir noktadayız. Yaş ortalamasını bayağı düşürdük. Enerji çok önemli. O yüzden gelişime açık bir takımız. Birçok genç, hedefleri olan oyuncumuz var. Bu şehirde bir şeyler başarmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla onlar adına mutluyum" dedi.

THORSTEN FİNK: GÖSTERMİŞ OLDUĞUMUZ PERFORMANSTAN ÇOK MUTLU OLDUĞUMU BELİRTMEM GEREKİYOR

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, ise iyi bir maç ve performans gösterdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle ilk yarıda kaçırdığımız net fırsatlar vardı. Üç net fırsatımız vardı ancak bunları ne yazık ki değerlendiremedik. Şayet bunları değerlendirmiş olsaydık bugün belki de karşılaşmayı kazanacaktık. Maçın genelinde açıkçası bir hata yaptığımızı söyleyebilirim. Zaten o hatamızın da bir nevi bedelini ödemiş olduk. Onun dışında istatistiklere baktığımızda 19 şut çektik. Diğer istatistiklere baktığımızda da üstün olan taraftık. Hem gol şansı yaratan hem de daha fazla pozisyona giren, daha fazla olumlu işler yapan taraf bizdik. Genel anlamda göstermiş olduğumuz performanstan çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Buradan puan veya puanlarla ayrılmayı gerçekten hak ettik ancak bunu gerçekleştiremedik. Tabii tekrar bizimle olacak oyuncularımız var. Onların da takıma gelmesiyle birlikte daha geniş bir kadroya sahip olacağız. Çarşamba gününden itibaren transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte daha geniş bir kadro imkanına ve pozisyonlarda daha fazla opsiyona sahip olacağız. Sağ bekte de alternatiflerimizden birini farklı bir pozisyonda değerlendirme fırsatımız olacak. Geleceğimizi inşa etmek anlamında da kadromuzu biraz daha genişletmiş olacağız."