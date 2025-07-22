Kocaelispor, Serhat Taşdelen'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Altınordu'da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Serhat Taşdelen'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da transfer süreci devam ediyor. Körfez ekibinin, Altınordu FK ile 21 yaşındaki 1.88'lik kaleci Serhat Öztaşdelen için görüşmeleri neticelendi. Kocaelispor Serhat Öztaşdelen'i 2+1 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşma sonraki satıştan yüzde 50 pay şartıyla sağlandı. - KOCAELİ