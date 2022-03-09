Kocaelispor seri peşinde - Son Dakika

- Kocaelispor seri peşinde

KOCAELİ - Ligdeki son maçında Keçiörengücü'nü mağlup eden Kocaelispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Kocaelispor, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmaya Keçiörengücü'nden aldığı 3 puanın moraliyle hazırlanırken galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Körfez ekibinde hafta başından beri rahatsızlandığı için antrenmanlara katılamayan Dino Ndlovu bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı süren Atila Turan takımdan ayrı çalışırken sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Berkay Dabanlı antrenmanda yer almadı.